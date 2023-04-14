Роберто Карлос назвал Винисиуса образцовым футболистом

Экс-игрок «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос рассказал, что думает об игре вингера Винисиуса Жуниора в этом сезоне.

«Винисиус — образец современного футболиста, он определяет игру. Он играет фантастически, и я считаю его одним из самых решительных игроков в мире», — цитирует Madrid Xtra Карлоса.