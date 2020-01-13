Роберто Карлос, Марселу и Хамес Родригес. Яркое фото левшей
11:13
Бывший защитник «Реала» и сборной Бразилии Роберто Карлос выложил в своем Twitter фото с действующими игроками «Королевского клуба» — Хамесом Родригесом и Марселу. Последние вчера стали обладателями Суперкубка Испании, в финале обыграв «Атлетико» в серии пенальти.
— Фото левшей. Я и мои обладатели Суперкубка Испании, — подписан снимок.
Foto dos canhotos , eu e meus meninos campe?es da Supercopa de Espa?a pic.twitter.com/Q0Ax0wQRv3— Roberto Carlos (@Oficial_RC3) January 13, 2020
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