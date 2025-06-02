Роберто Карлос дал совет Тренту: «Тебе нужно знать все три слова по-испански»

Бывший защитник «Реала» Роберто Карлос дал совет новичку мадридского клуба Тренту Александр-Арнолду. Футболисты встретились во время этапа «Формулы-1» в Испании.

«Тебе нужно знать всего три слова [по-испански]: «доброе утро», «спокойной ночи», «мой друг», и все», — сказал Карлос.

«Реал» объявил о переходе 26-летнего англичанина 30 мая. Соглашение с футболистом рассчитано до 30 июня 2031 года.