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Роберто Айяла: «В начале карьеры Месси практически не разговаривал»

16:53
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Экс-защитник сборной Аргентины Роберто Айяла поделился мнением о своем соотечественнике Лионеле Месси. В активе капитана «Барселоны» шесть «Золотых мячей».

— Месси любит, чтобы с ним обращались, как с любым другим, — приводит слова Айялы Marca. — Очень замкнутый человек, который сильно вырос за последние несколько лет. Сегодня является лидером на поле и вне его.

Когда он только начинал, то практически не разговаривал. Выходил и тренировался, потому что должен был. Если не было необходимости, оставался в комнате. Теперь участвует во всем — разговаривает с партнерами по команде, интересуется их делами. Даже перед матчами много говорит.

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