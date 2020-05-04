Роберто Айяла: «Так ли будут вспоминать Месси, как Марадону?»

Экс-защитник сборной Аргентины Роберто Айяла сравнил двух лучших игроков в истории страны — Диего Марадону и Лионеля Месси. Марадона выиграл два чемпионата мира, на счету капитана «Барселоны» серебро мундиаля-2014.

— Они разные. Во всем, что делал Диего, было чистое искусство, — цитирует Айялу Marca. — Месси — это Спиди Гонзалес, который не позволяет мячу ускользнуть от него. Лео держит мяч в двух сантиметрах от ног. Как у него это получается?

Я играл и с тем, и с другим. С Диего я делал первые шаги в футболе. Они два зверя, когда Лео уйдет из футбола, о нем тоже будут вспоминать. Не знаю, так ли, как Марадону. Это не имеет значения.