Роберт Морено покинул пост главного тренера «Гранады»

Главный тренер «Гранады» Роберт Морено покинул свой пост, сообщается на официальном сайте клуба.

«Клуб благодарит Морено за его работу и самоотверженность в течение этого периода, мы желаем ему всяческих удач в будущем», — говорится в сообщении.

44-летний специалист возглавлял «Гранаду» с лета 2021 года. В текущем сезона команда с 25 очками занимает 17-е место в турнирной таблице. От зоны вылета — три очка.