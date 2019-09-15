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Роберт Морено: «Федерация работает над тем, чтобы Фати играл за Испанию»

00:19
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Главный тренер сборной Испании Роберт Морено сообщил, что федерация футбола Испании работает над привлечением в национальную команду нападающего «Барселоны» Ансу Фати. Игрок родился в Гвинее-Бисау, но с юных лет тренируется в Испании.

— Это вопрос, которым я не занимаюсь, — цитирует Marca Морено. — Федерация работает над тем, чтобы Ансу Фати мог играть за сборную Испании. Федерация всегда работает над тем, чтобы у национальную команды были лучшие игроки. Нужно оставаться спокойными, и я надеюсь, что он будет в нашей команде.

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