Роберт Морено: «Федерация работает над тем, чтобы Фати играл за Испанию»

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено сообщил, что федерация футбола Испании работает над привлечением в национальную команду нападающего «Барселоны» Ансу Фати. Игрок родился в Гвинее-Бисау, но с юных лет тренируется в Испании.

— Это вопрос, которым я не занимаюсь, — цитирует Marca Морено. — Федерация работает над тем, чтобы Ансу Фати мог играть за сборную Испании. Федерация всегда работает над тем, чтобы у национальную команды были лучшие игроки. Нужно оставаться спокойными, и я надеюсь, что он будет в нашей команде.