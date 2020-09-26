Ривалдо: «Суарес еще многое мог предложить «Барселоне»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высказался по поводу ухода форварда Луиса Суареса в «Атлетико».

— Луис Суарес принял отличное решение, перейдя в «Атлетико», — цитирует Betfair Ривалдо. — Я хотел, чтобы он остался в «Барселоне» и все еще думал, что он может многое предложить клубу. Но Роналд Куман четко дал понять, что не нуждается в уругвайце, и тот присоединился к клубу, где его будут ценить.

Надеюсь, у Суареса в «Атлетико» все получится, потому что я обожаю этого игрока. Он третий бомбардир в истории клуба, и я вижу в его уходе только одну причину — возраст.

Он настоящий боец и перешел в идеальный для себя клуб. Симеоне идеально подходят характеристики Суареса. Луис — потоясающий бомбардир, настоящий боец и очень опытный футболист.