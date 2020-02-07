Ривалдо считает, что «Барселоне» стоит рассмотреть возможность трансфера Неймара следующим летом

Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ривалдо высказал мнение, что клубу стоит начать переговоры о переходе Неймара предстоящим летом.

— Барселоне нужно найти игрока, который будет задавать тон игре, когда Месси нет или когда у него плохой день, как это произошло на Сан-Мамесе (стадион «Атлетико Бильбао»), — приводит Betfair слова Ривалдо. — Клуб должен искать игрока, который будет поддерживать Месси и заменять его в случае необходимости, и, по моему мнению, Неймар является таким игроком.

Возможно, «Барсе» стоит рассмотреть его трансфер следующим летом, ведь клуб не несет ответственности за уход Неймара пару лет назад. С тех пор прошло некоторое время, и, возможно, именно сейчас следует начать переговоры, которые позволят ему вернуться и провести лучшие годы в своей карьере на «Камп Ноу».

Напомним, 28-летний Неймар покинул каталонский клуб в августе 2017 года. Его трансфер обошелся парижанам в рекордные 222 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий забил 15 голов и отдал 6 результативных передач в 18 матчах во всех турнирах.