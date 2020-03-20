Ривалдо считает, что «Барселоне» еще рано продавать Гризманна

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо поделился мнением о фоврарде команды Антуане Гризманне. В 37 матчах он забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи.

— Многие фанаты «Барселоны» ожидали большего от Антуана Гризманна, особенно с началом аренды Коутиньо и травмами Суареса и Дембеле, — цитирует бразильца Betfair. — Но я не думаю, что пришло время продавать игрока. Чемпион мира, который хорошо подходит для испанского футбола после своего пребывания в «Атлетико» должен иметь большее влияние на «Камп Ноу». Но Гризманн по-прежнему способен изменить ситуацию, особенно в отсутствие Лионеля Месси. Поэтому мы должны подождать и посмотреть, сможет ли он адаптироваться к системе «Барсы». У Гризманна есть все шансы добиться успеха в клубе.