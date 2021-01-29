Ривалдо считает, что «Барселона» ошиблась, не продав Месси раньше

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо считает, что каталонцы должны были продать нападающего Лионеля Месси, когда у него оставался год по контракту, чтобы выручить с его продажи хорошую сумму.

Контракт 33-летнего аргентинца с испанским клубом истекает летом 2021 года.

«Предыдущее руководство допустило ошибку, не продав Месси, пока у него был хороший контракт. Они могли сделать, что-то вроде продажи «Реалом» Роналду, когда клуб смог заработать около 100 миллионов евро.



Обидно наблюдать, что такой талантливый футболист может уйти бесплатно, тем более, когда «Барселона» испытывает столько финансовых проблем. Считаю, что уход Лео неизбежен», — цитирует Ривалдо Betfair.

Сообщалось, что Месси может продолжить карьеру в «ПСЖ» или «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.