Ривалдо раскритиковал кандидата в президенты «Барсы» Лапорту за баннер возле стадиона «Реала»

Бывший футболист «Барселоны», обладатель «Золотого мяча"-1999 Ривалдо раскритиковал кандидата в президенты клуба Жоана Лапорту. На неделе Лапорта, уже занимавший пост президента «Барсы» с 2003 по 2010 год, разместил баннер у стадиона «Реала» со своим портретом и надписью «С нетерпением жду нашей встречи». Ривалдо не в восторге от этого поступка.

— Нужно сосредоточиться о собственных идеях, а не думать о противниках, — цитирует Football Espana Ривалдо. — Провоцировать «Реал» таким образом по мне не выглядит хорошей идеей.

Ему не нужно так выставлять себя после того успеха, которого он добился с «Барсой» в первый этап своего президентства. Это важнее для болельщиков.