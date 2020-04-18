Ривалдо посоветовал «Барселоне» продать Дембеле

Чемпион мира-2002, обладатель «Золотого мяча"-1999 Ривалдо считает, что его бывшему клубу — «Барселоне» — пора продавать вингера Усмана Дембеле. Француз три года назад присоединился к сине-гранатовым.

— У него уже было достаточно времени, чтобы адаптироваться в клубе и показать свою значимость, — цитирует Betfair Ривалдо. — Он продолжает оставаться игроком с большим потенциалом, но думаю, что это лето может стать прекрасной возможностью, чтобы «Барселона» продала его.