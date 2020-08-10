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Ривалдо похвалил Лушембургу, Фигу резко ответил и назвал тренера «худшим из всех»

10 августа 2020, 00:23
Вандерлей Лушембургу и Луиш Фигу. Фото AS
Вандерлей Лушембургу и Луиш Фигу. Фото AS
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Бывший нападающий сборной Бразилии Ривалдо поздравил Вандерлея Лушембургу с победой в чемпионате штата Сан-Паулу. В решающему матче «Палмейрас» под руководством 68-летнего Лушембургу обыграл «Коринтианс» (1:1, пенальти — 4:3).

Ривалду написал «Поздравляю, «Палмейрас», с более чем заслуженным титулом. У меня были отличные тренеры, но вы были лучшим. Все, что тренеры Европы делают сегодня, вы делали еще 25 лет назад. Вы лучший!»

На сообщение Ривалдо обратил внимание его экс-партнер по «Барселоне» Луиш Фигу: «Для меня он был худшим из всех».

Луиш Фигу играл под руководством Лушембургу в «Реале» в сезоне-2004/05. Именно при нем хавбек перестал попадать в состав мадридцев и ушел в «Интер».

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