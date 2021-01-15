Ривалдо похвалил Кумана и раскритиковал Зидана за работу с молодыми игроками

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо высоко оценил работу главного тренера каталонцев Роналда Кумана с молодежью. При этом бразилец отметил, что Зинедину Зидану в «Реале» не хватает подобного подхода к молодым игрокам.

— Я всегда говорил, что ключевым моментом в работе с молодыми талантами oявляется отсутствие на них давления. Думаю, Куман все делает правильно, — цитирует Football Italia Ривалдо. — Он объединил молодых парней вокруг Бускетса, Месси и Альбы. Куман заслуживает уважения за это.

Не знаю, почему, но Зидан делает все противоположное тому, что он делал поначалу, и не использует молодых талантов вроде Вальверде, Родриго или Винисиуса.

Я слышал, что он собирается наказать Винисиуса, потому что он посмотрел на свой телефон во время беседы команды. Такие вещи не должны решаться запретами футболисту играть, потому что так ты наносишь ущерб собственной команде.