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Сегодня, 12:22

Ривалдо оценил желание «Барселоны» купить Нико Уильямса

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо рассказал, что думает о «Реале» и о желании каталонцев купить нового игрока для усиления.

«Я привязан к «Барсе», но не могу лгать, мадридский «Реал» впереди. «Барселона» не может подписать Нико Уильямса и обыграть «Реал» с Мбаппе», — цитирует слова Ривалдо Marca.

Сообщалось, что трансфер игрока «Атлетика» Нико Уильямса в испанский клуб близок к завершению.

14 июля Уильямс стал чемпионом Европы в составе сборной Испании. Он отметился голом в финале с Англией (2:1) и был признан лучшим игроком матча

Ривалдо Феррейра
ФК Барселона
ФК Реал
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12
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