Ривалдо: «Не заметил улучшений в игре «Барсы» после назначения Сетьена»

Бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо раскритиковал игру команды под руководством Кике Сетьена. Специалист принял каталонский клуб в январе этого года после увольнения Эрнесто Вальверде.

— Посмотрев последние матчи «Барселоны», я не заметил улучшений после увольнения Вальверде и назначения Сетьена, — цитирует AS Ривалдо. — Команда способна на большее, ведь у нее классные игроки.

При Сетьене «Барса» рискует в обороне, как порой действуют «Реал» и «Манчестер Сити». Но по-настоящему тревожной ситуацией в «Барселоне» является отсутствие игроков, которые могли бы пробить по воротам с дальней дистанции. Команда старается забивать только из штрафной.

Сейчас зависимость «Барселоны» от Месси невероятна. И соперники пытаются использовать все силы, чтобы остановить его. Как только он проводит неудачный день, вся команда сдает.