Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Испании Ривалдо высказался о конфликте между капитаном команды Лионелем Месси и директором Эриком Абидалем.

— Реакция Лео Месси в прошлую среду, когда он на своей странице в социальной сети раскритиковал Эрика Абидаля, кажется мне нормальной, — приводит Betfair слова Ривалдо. — Месси имеет полное право злиться на Абидаля за то, что он жаловался на непрофессионализм некоторых игроков на тренировках, особенно когда он не упомянул какого-либо конкретного имени. Это поставило под сомнение всю команду.

Трудно говорить об этой ситуации извне, но Месси просто пытался защитить товарищей и себя, сохранить свою репутацию и — в то же время — выяснить, о ком именно говорил Абидаль. Последний вел себя наивно, говоря что-то подобное в интервью, что, конечно, оказало большое влияние на средства массовой информации, заставив Месси отреагировать.

Подобные проблемы должны решаться внутри клуба. Абидаль не делал этого нарочно, но, в конечном счете, навредил команде. Они с Месси должны поговорить. Эрик находится в сложной ситуации, особенно потому, что игрок, который отреагировал на его комментарии, — это не просто кто-нибудь, а капитан «Барсы» и ее суперзвезда — Лео Месси. В конечном итоге, все стихнет, когда они вернутся на путь, ведущий их к новым победам.

Напомним, 32-летний Месси выразил недовольство высказыванием Абидаля, заявившего, что футболисты каталонского клуба не до конца выкладывались под руководством бывшего главного тренера команды Эрнесто Вальверде. Месси предложил французу назвать фамилии тех игроков, которые вели себя подобным образом. В дело также вмешался президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу.