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Рики Пуч рассчитывает завоевать место в составе «Барселоны»

03:06
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Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч объяснил, почему не покинул команду в минувшее трансферное окно. 21-летний испанец рассчитывает получить место в составе.

— Я настроен оптимистично, иначе бы не остался, — цитирует Cadena COPE Пуча. — Думаю, что смогу добиться успеха, заработать свое место в срставе. Я очень счастлив в «Барселоне», и думаю, что в итоге буду получать игровое время.

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