Рики Пуч рассчитывает завоевать место в составе «Барселоны»
Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч объяснил, почему не покинул команду в минувшее трансферное окно. 21-летний испанец рассчитывает получить место в составе.
— Я настроен оптимистично, иначе бы не остался, — цитирует Cadena COPE Пуча. — Думаю, что смогу добиться успеха, заработать свое место в срставе. Я очень счастлив в «Барселоне», и думаю, что в итоге буду получать игровое время.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.