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Сегодня, 16:42

Рианчо — об отставке Абаскале: «Он обязательно получит еще один шанс»

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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением об увольнении Гильермо Абаскаля с поста главного тренера испанской «Гранады».

«Мы, тренеры, зависим от результатов, а работу, которою мы делаем в течение сезона, никто не оценивает! Теперь Абаскалю придется ждать еще одного шанса, который он обязательно получит. Гильермо — хороший тренер», — заявил Рианчо «РБ Спорт».

Абаскаль возглавил «Гранаду» в июне 2024 года и был уволен спустя почти три месяца после назначения. Под руководством испанца команда провела шесть матчей в Сегунде и набрала 6 очков. «Гранада» располагается на 12?м месте в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 5 0 0 17-4 15
2
 Атлетико 5 3 2 0 9-2 11
3
 Вильярреал 5 3 2 0 11-8 11
4
 Реал 5 3 2 0 9-2 11
5
 Атлетик 6 3 1 2 8-6 10
6
 Сельта 5 3 0 2 13-10 9
7
 Бетис 5 2 2 1 5-4 8
8
 Мальорка 6 2 2 2 4-4 8
9
 Эспаньол 5 2 1 2 5-5 7
10
 Жирона 5 2 1 2 8-8 7
11
 Р. Вальекано 5 2 1 2 7-6 7
12
 Алавес 5 2 1 2 7-6 7
13
 Осасуна 5 2 1 2 6-10 7
14
 Севилья 5 1 2 2 4-6 5
15
 Леганес 6 1 2 3 3-7 5
16
 Р. Сосьедад 6 1 1 4 3-7 4
17
 Вальядолид 5 1 1 3 2-13 4
18
 Хетафе 5 0 3 2 2-4 3
19
 Лас-Пальмас 5 0 2 3 6-10 2
20
 Валенсия 5 0 1 4 3-10 1
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20.09 22:00
Алавес – Севилья
 - : -
21.09 15:00
Вальядолид – Р. Сосьедад
 - : -
21.09 17:15
Осасуна – Лас-Пальмас
 - : -
21.09 19:30
Валенсия – Жирона
 - : -
21.09 22:00
Реал – Эспаньол
 - : -
22.09 15:00
Хетафе – Леганес
 - : -
22.09 17:15
Атлетик – Сельта
 - : -
22.09 19:30
Вильярреал – Барселона
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Р. Вальекано – Атлетико
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Дани Ольмо

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 3
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