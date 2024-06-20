Рианчо отреагировал на назначение Абаскаля в «Гранаду»

Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение другого бывшего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в «Гранаду».

«Сможет ли Абаскаль вернуть «Гранаду» в Ла Лигу? Второй дивизион Испании очень и очень сложный. Это будет очень важный вызов для него», — цитирует Рианчо Metaratings.

«Гранада» объявила о назначении 35-летнего специалиста 19 июня. В минувшем сезоне команда вылетела из испанской ла лиги.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го.