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Сегодня, 07:30

Рианчо отреагировал на назначение Абаскаля в «Гранаду»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Экс-тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал назначение другого бывшего тренера красно-белых Гильермо Абаскаля в «Гранаду».

«Сможет ли Абаскаль вернуть «Гранаду» в Ла Лигу? Второй дивизион Испании очень и очень сложный. Это будет очень важный вызов для него», — цитирует Рианчо Metaratings.

«Гранада» объявила о назначении 35-летнего специалиста 19 июня. В минувшем сезоне команда вылетела из испанской ла лиги.

Абаскаль возглавлял «Спартак» с лета 2022 года по апрель 2024-го.

Источник: Metaratings
Футбол
ФК Гранада
Гильермо Абаскаль
Рауль Рианчо
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