Резервный вратарь "Барселоны" выбыл на пять недель

Голкипер "Барселоны" Нету получил травму на тренировке команды. Он пропустит до пяти недель, сообщает официальный сайт клуба. Место резервного вратаря могут занять Игнасио Пенья или Лазар Царевич. 16 августа в первом туре чемпионата Испании каталонцы сыграют с "Атлетиком".

Нету перешел в "Барселону" в летнее трансферное окно за 26 миллионов евро. Он выступал за "Валенсию" с 2017 года. В прошлом сезоне провел 34 матча в чемпионате Испании.

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