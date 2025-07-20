Рэшфорд прилетел в Испанию перед переходом в «Барселону»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прилетел в Барселону. Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал в своих соцсетях видео прибытия футболиста в столицу Испании.

Ранее Романо и другие инсайдеры сообщали, что «Барселона» договорилась с «Манчестер Юнайтед» об аренде 27-летнего форварда. Ожидается, что 21 июля футболист пройдет медобследование в каталонском клубе , а на следующий день сине-гранатовые представят его в качестве игрока команды.

Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду клуба с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 англичанин на правах аренды провел в «Астон Вилле». Он сыграл 17 матчей за «львов», забив 4 мяча и сделав 6 голевых передач.