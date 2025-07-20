Рэшфорд прилетел в Испанию перед переходом в «Барселону»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прилетел в Барселону. Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал в своих соцсетях видео прибытия футболиста в столицу Испании.
Ранее Романо и другие инсайдеры сообщали, что «Барселона» договорилась с «Манчестер Юнайтед» об аренде 27-летнего форварда. Ожидается, что 21 июля футболист пройдет медобследование в каталонском клубе, а на следующий день сине-гранатовые представят его в качестве игрока команды.
Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду клуба с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 англичанин на правах аренды провел в «Астон Вилле». Он сыграл 17 матчей за «львов», забив 4 мяча и сделав 6 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|34
|29
|1
|4
|89-31
|88
|
2
|Реал
|34
|24
|5
|5
|70-31
|77
|
3
|Вильярреал
|34
|21
|5
|8
|64-39
|68
|
4
|Атлетико
|34
|19
|6
|9
|58-37
|63
|
5
|Бетис
|34
|13
|14
|7
|52-41
|53
|
6
|Сельта
|34
|12
|11
|11
|48-44
|47
|
7
|Хетафе
|34
|13
|5
|16
|28-36
|44
|
8
|Атлетик
|34
|13
|5
|16
|40-50
|44
|
9
|Р. Сосьедад
|34
|11
|10
|13
|52-53
|43
|
10
|Осасуна
|34
|11
|9
|14
|40-42
|42
|
11
|Р. Вальекано
|34
|10
|12
|12
|35-41
|42
|
12
|Валенсия
|34
|10
|9
|15
|37-50
|39
|
13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-51
|39
|
14
|Эльче
|34
|9
|11
|14
|45-53
|38
|
15
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42-51
|38
|
16
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36-51
|38
|
17
|Севилья
|34
|10
|7
|17
|41-55
|37
|
18
|Алавес
|34
|9
|9
|16
|40-53
|36
|
19
|Леванте
|34
|8
|9
|17
|38-55
|33
|
20
|Овьедо
|34
|6
|10
|18
|26-54
|28
|8.05
|22:00
|Леванте – Осасуна
|- : -
|9.05
|15:00
|Эльче – Алавес
|- : -
|9.05
|17:15
|Севилья – Эспаньол
|- : -
|9.05
|19:30
|Атлетико – Сельта
|- : -
|9.05
|22:00
|Р. Сосьедад – Бетис
|- : -
|10.05
|15:00
|Мальорка – Вильярреал
|- : -
|10.05
|17:15
|Атлетик – Валенсия
|- : -
|10.05
|19:30
|Овьедо – Хетафе
|- : -
|10.05
|22:00
|Барселона – Реал
|- : -
|11.05
|22:00
|Р. Вальекано – Жирона
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|24
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|21
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|16
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|11
|
|
Арда Гюлер
Реал
|9
|
|
Луис Милья
Хетафе
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|25
|2
|8
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|30
|2
|4
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|21
|1
|6