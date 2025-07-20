Футбол
Испания
Новости
Ла лига Сегунда Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Испания

20 июля 2025, 23:05

Рэшфорд прилетел в Испанию перед переходом в «Барселону»

Алина Савинова
Маркус Рэшфорд.
Фото Global Look Press

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд прилетел в Барселону. Инсайдер Фабрицио Романо опубликовал в своих соцсетях видео прибытия футболиста в столицу Испании.

Ранее Романо и другие инсайдеры сообщали, что «Барселона» договорилась с «Манчестер Юнайтед» об аренде 27-летнего форварда. Ожидается, что 21 июля футболист пройдет медобследование в каталонском клубе, а на следующий день сине-гранатовые представят его в качестве игрока команды.

Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду клуба с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 англичанин на правах аренды провел в «Астон Вилле». Он сыграл 17 матчей за «львов», забив 4 мяча и сделав 6 голевых передач.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Барселона
Читайте также
Вальверде и Тчуамени подрались на тренировке «Реала»
Посла Армении вызвали в МИД РФ из-за предоставления «трибуны» Зеленскому
«Козыри «ПСЖ» – это Хвича, Дембеле и Дуэ». Юрий Семин – о решающих матчах Лиги чемпионов
Убийство чемпиона России Дмитрия Исаева в Калуге. Что известно
Президент США Дональд Трамп назвал Хабиба Нурмагомедова особенным бойцом
Тарасова назвала несправедливым решение МОК в отношении россиян
Популярное видео
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, видеообзор
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Арсенал» — «Атлетико»: Лига чемпионов, видеообзор
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Ростов»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: РПЛ, 28-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
РПЛ: видео всех голов 28-го тура 3 мая
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Зенит» победил ЦСКА, «Балтика» проиграла «Рубину»: видео
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«Спартак» проиграл «Крыльям», ничья «Локо» и «Динамо»: видео
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Ноттингем Форест» — «Астон Вилла»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Брага» — «Фрайбург»: Лига Европы, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Райо Вальекано» — «Страсбур»: Лига конференций, первый матч 1/2 финала, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Атлетико» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Источник: «Барселона» представит Рэшфорда в качестве игрока команды 22 июля

Сауль продолжит карьеру в «Трабзонспоре»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 34 29 1 4 89-31 88
2
 Реал 34 24 5 5 70-31 77
3
 Вильярреал 34 21 5 8 64-39 68
4
 Атлетико 34 19 6 9 58-37 63
5
 Бетис 34 13 14 7 52-41 53
6
 Сельта 34 12 11 11 48-44 47
7
 Хетафе 34 13 5 16 28-36 44
8
 Атлетик 34 13 5 16 40-50 44
9
 Р. Сосьедад 34 11 10 13 52-53 43
10
 Осасуна 34 11 9 14 40-42 42
11
 Р. Вальекано 34 10 12 12 35-41 42
12
 Валенсия 34 10 9 15 37-50 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-51 39
14
 Эльче 34 9 11 14 45-53 38
15
 Мальорка 34 10 8 16 42-51 38
16
 Жирона 34 9 11 14 36-51 38
17
 Севилья 34 10 7 17 41-55 37
18
 Алавес 34 9 9 16 40-53 36
19
 Леванте 34 8 9 17 38-55 33
20
 Овьедо 34 6 10 18 26-54 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
8.05 22:00 Леванте – Осасуна - : -
9.05 15:00 Эльче – Алавес - : -
9.05 17:15 Севилья – Эспаньол - : -
9.05 19:30 Атлетико – Сельта - : -
9.05 22:00 Р. Сосьедад – Бетис - : -
10.05 15:00 Мальорка – Вильярреал - : -
10.05 17:15 Атлетик – Валенсия - : -
10.05 19:30 Овьедо – Хетафе - : -
10.05 22:00 Барселона – Реал - : -
11.05 22:00 Р. Вальекано – Жирона - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе

Реал

 24
Ведат Муричи
Ведат Муричи

Мальорка

 21
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 16
П
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль

Барселона

 11
Арда Гюлер
Арда Гюлер

Реал

 9
Луис Милья
Луис Милья

Хетафе

 9
И К Ж
Пате Сисс
Пате Сисс

Райо Вальекано

 25 2 8
Федерико Виньяс
Федерико Виньяс

Овьедо

 30 2 4
Нобель Менди
Нобель Менди

Райо Вальекано

 21 1 6
Вся статистика

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости