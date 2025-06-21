Рэшфорд оценил шансы Ямаля выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением об игре вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Трудно описать словами то, что он делает. В 17 лет он играет на высшем уровне. Не думаю, что мы видели такое раньше. То, что он делает, ненормально, потому что он будет только совершенствоваться. Его менталитет, позволяющий ему делать все естественно, — еще одно из его умений», — приводит COPE слова Рэшфорда.

Также он ответил на вопрос о шансах 17-летнего испанца выиграть «Золотой мяч» — 2025.

«Это зависит от того, что они ценят. Если они ценят только умение играть, я думаю, он может этого добиться. Но у Дембеле есть Лига чемпионов... Я не буду разочарован, если кто-то из них выиграет его», — добавил игрок «красных дьяволов».

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. В минувшем сезоне он провел 55 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись 18 голами и 25 результативными передачами.