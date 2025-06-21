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21 июня 2025, 22:49

Рэшфорд оценил шансы Ямаля выиграть «Золотой мяч»

Алина Савинова

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд поделился мнением об игре вингера «Барселоны» Ламина Ямаля.

«Трудно описать словами то, что он делает. В 17 лет он играет на высшем уровне. Не думаю, что мы видели такое раньше. То, что он делает, ненормально, потому что он будет только совершенствоваться. Его менталитет, позволяющий ему делать все естественно, — еще одно из его умений», — приводит COPE слова Рэшфорда.

Также он ответил на вопрос о шансах 17-летнего испанца выиграть «Золотой мяч» — 2025.

«Это зависит от того, что они ценят. Если они ценят только умение играть, я думаю, он может этого добиться. Но у Дембеле есть Лига чемпионов... Я не буду разочарован, если кто-то из них выиграет его», — добавил игрок «красных дьяволов».

Ямаль выступает за основную команду «Барселоны» с 2023 года. В минувшем сезоне он провел 55 матчей за сине-гранатовых во всех турнирах, отметившись 18 голами и 25 результативными передачами.

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Ламин Ямаль
Маркус Рэшфорд
Футбол
ФК Барселона
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 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
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 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
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16.08 00:00 Алавес – Хетафе - : -
16.08 00:00 Атлетико – Малага - : -
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16.08 00:00 Расинг – Вильярреал - : -
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