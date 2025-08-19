Рэшфорд — о Флике: «Он особенный тренер»

Нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд поделился впечатлениями от работы с главным тренером команды Ханси Фликом.

«Он очень общительный и прямой, что особенно важно для многих молодых игроков. Направление должно быть ясным. Их мотивация высока, чтобы добиться большего успеха, чем в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что команда добьется успеха. Он особенный тренер, который знает, как работать со специальными игроками», — приводит слова Рашфорда Sport.es.

23 июля «Барселона» объявила об аренде 27-летнего англичанина из «Манчестер Юнайтед». Соглашение рассчитано на сезон-2025/26 и завершится 30 июня 2026 года. В договоре предусмотрена возможность выкупа.