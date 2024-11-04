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Relevo: тренерский штаб «Реала» недоволен Мбаппе из-за его нежелания работать в обороне

Владислав Маслов
Корреспондент
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Тренерский штаб мадридского «Реала» во главе с Карло Анчелотти недоволен игрой нападающего Килиана Мбаппе из-за того, что он не хочет работать на команду и участвовать в обороне.

Как утверждает Relevo, Анчелотти высказал претензию к форварду после разгрома от «Барселоны» (0:4) в класико. Согласно данным тренеров по физподготовке, Мбаппе пробежал всего 8 км за матч и не участвовал в прессинге, как другие игроки сливочных. Также итальянец указал на то, что перед первым пропущенным голом Мбаппе не стал атаковать полузащитника каталонцев Марка Касадо в центре поля, дав ему возможность сделать голевую передачу на Роберта Левандовски.

Отдельно отмечается, что из-за пассивности француза больший груз черновой работы ложится на полузащитника Джуда Беллингема, что мешает ему показывать свои сильные стороны, отрабатывая в защите. В данный момент тренерский штаб размышляет над способами решения проблемы.

Мбаппе выступает за «королевский клуб» с лета 2024 года. В нынешнем сезоне на счету 25-летнего нападающего 7 голов и 2 голевые передачи за 13 матчей во всех турнирах.

Килиан Мбаппе
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Барселона 12 11 0 1 40-11 33
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Атлетико 12 6 5 1 18-7 23
4
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
5
 Осасуна 12 6 3 3 17-16 21
6
 Атлетик 12 5 4 3 18-12 19
7
 Бетис 12 5 4 3 12-10 19
8
 Мальорка 12 5 3 4 10-9 18
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Р. Сосьедад 12 4 3 5 10-10 15
11
 Жирона 12 4 3 5 15-17 15
12
 Севилья 12 4 3 5 12-17 15
13
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
14
 Алавес 12 4 1 7 14-19 13
15
 Леганес 12 2 5 5 12-16 11
16
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
17
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
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 Лас-Пальмас 12 2 3 7 13-21 9
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 Вальядолид 12 2 2 8 9-24 8
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