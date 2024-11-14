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Relevo: Перес недоволен игрой Мбаппе и надеется на скорое исправление ситуации

Владислав Маслов
Корреспондент
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес недоволен выступлениями нападающего Килиана Мбаппе и обсуждал его игру с главным тренером команды Карло Анчелотти.

Как сообщает Relevo, руководство «королевского клуба» обеспокоено тем, что француз не оправдывает возложенные на него ожидания. Перес надеялся, что форвард сможет стать лидером команды на поле и в раздевалке, но пока этого не произошло. Утверждается, что президент клуба даже сказал Анчелотти, что «это не тот Мбаппе, которого я подписывал».

Итальянский тренер также хочет, чтобы игрок начал активнее влиять на игру команды и вести одноклубников за собой.

Мбаппе перешел в «Реал» на правах свободного агента летом 2024 года. По неофициальным данным, зарплата форварда составляет около 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне на счету 25-летнего француза 7 голов и 2 голевые передачи в 15 матчах за клуб.

Килиан Мбаппе. Мбаппе и правда развалил «Реал»? Почему у Килиана не задался сезон

Источник: Relevo
Килиан Мбаппе
ФК Реал
Флорентино Перес
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Семин считает, что Кварацхелия вполне способен заиграть в «Барселоне»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 13 11 0 2 40-12 33
2
 Реал 12 8 3 1 25-11 27
3
 Атлетико 13 7 5 1 19-7 26
4
 Вильярреал 12 7 3 2 23-19 24
5
 Осасуна 13 6 3 4 17-20 21
6
 Атлетик 13 5 5 3 19-13 20
7
 Бетис 13 5 5 3 14-12 20
8
 Мальорка 13 5 3 5 10-10 18
9
 Р. Сосьедад 13 5 3 5 11-10 18
10
 Жирона 13 5 3 5 16-17 18
11
 Сельта 13 5 2 6 20-22 17
12
 Р. Вальекано 12 4 4 4 13-13 16
13
 Севилья 13 4 3 6 12-18 15
14
 Леганес 13 3 5 5 13-16 14
15
 Алавес 13 4 1 8 14-22 13
16
 Лас-Пальмас 13 3 3 7 16-22 12
17
 Хетафе 13 1 7 5 8-11 10
18
 Эспаньол 12 3 1 8 11-22 10
19
 Вальядолид 13 2 3 8 10-25 9
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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22.11 23:00
Хетафе – Вальядолид
 - : -
23.11 16:00
Валенсия – Бетис
 - : -
23.11 18:15
Атлетико – Алавес
 - : -
23.11 20:30
Лас-Пальмас – Мальорка
 - : -
23.11 20:30
Жирона – Эспаньол
 - : -
23.11 23:00
Сельта – Барселона
 - : -
24.11 16:00
Осасуна – Вильярреал
 - : -
24.11 18:15
Севилья – Р. Вальекано
 - : -
24.11 20:30
Леганес – Реал
 - : -
24.11 23:00
Атлетик – Р. Сосьедад
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

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Барселона

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Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

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Хосе Луис Гарсия Пепелу

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Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

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