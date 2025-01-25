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Relevo: Мбаппе своим поведением сумел завоевать авторитет в раздевалке «Реала»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе сумел завоевать доверие партнеров по команде и добиться авторитета в раздевалке, сообщает Relevo.

По информации источника, Мбаппе относится ко всем одноклубникам одинаково добродушно и никак не подчеркивает свой статус самого высокооплачиваемого игрока команды. Благодаря своему поведению 25-летний француз теперь чувствует себя комфортно в испанском клубе.

Ранее президент «Реала» Флорентино Перес заявлял, что игрок — «не тот Мбаппе, которого он покупал».

Также отмечается, что нападающий отказался от услуг личных тренеров, диетологов и других помощников, желая показать этим, что он полностью доверят персоналу мадридского клуба.

Мбаппе перешел в «королевский клуб» летом 2024 года в статусе свободного агента. По данным СМИ, его зарплата в «Реале» составляет около 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне форвард провел за команду 21 матч, забил 14 голов и сделал 3 голевые передачи.

Источник: Relevo
Килиан Мбаппе
ФК Реал
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 20 14 4 2 47-20 46
2
 Атлетико 20 13 5 2 34-13 44
3
 Барселона 20 12 3 5 52-23 39
4
 Атлетик 20 11 6 3 31-18 39
5
 Вильярреал 20 9 6 5 38-31 33
6
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
7
 Р. Сосьедад 20 8 4 8 17-14 28
8
 Жирона 20 8 4 8 28-27 28
9
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
10
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
11
 Севилья 20 7 5 8 23-29 26
12
 Р. Вальекано 20 6 8 6 23-23 26
13
 Сельта 20 7 3 10 29-32 24
14
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
15
 Леганес 20 5 7 8 19-29 22
16
 Хетафе 20 4 8 8 14-17 20
17
 Алавес 20 5 5 10 24-32 20
18
 Эспаньол 20 5 4 11 19-32 19
19
 Валенсия 20 3 7 10 19-29 16
20
 Вальядолид 20 4 3 13 14-39 15
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 - : -
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Роберт Левандовски

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 16
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

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 12
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