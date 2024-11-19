Relevo: Клопп может сменить Симеоне в «Атлетико»
Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Атлетико», сообщает Relevo.
По информации источника, руководство «матрасников» выбрало Клоппа приоритетным кандидатом на случай ухода нынешнего главного тренера команды Диего Симеоне, который возглавляет мадридцев с 2011 года.
Клопп летом этого года покинул «Ливерпуль». До этого немец также тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».
После 13 туров «Атлетико» с 26 очками занимает третье место в испанской ла лиге.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|13
|11
|0
|2
|40-12
|33
|
2
|Реал
|12
|8
|3
|1
|25-11
|27
|
3
|Атлетико
|13
|7
|5
|1
|19-7
|26
|
4
|Вильярреал
|12
|7
|3
|2
|23-19
|24
|
5
|Осасуна
|13
|6
|3
|4
|17-20
|21
|
6
|Атлетик
|13
|5
|5
|3
|19-13
|20
|
7
|Бетис
|13
|5
|5
|3
|14-12
|20
|
8
|Мальорка
|13
|5
|3
|5
|10-10
|18
|
9
|Р. Сосьедад
|13
|5
|3
|5
|11-10
|18
|
10
|Жирона
|13
|5
|3
|5
|16-17
|18
|
11
|Сельта
|13
|5
|2
|6
|20-22
|17
|
12
|Р. Вальекано
|12
|4
|4
|4
|13-13
|16
|
13
|Севилья
|13
|4
|3
|6
|12-18
|15
|
14
|Леганес
|13
|3
|5
|5
|13-16
|14
|
15
|Алавес
|13
|4
|1
|8
|14-22
|13
|
16
|Лас-Пальмас
|13
|3
|3
|7
|16-22
|12
|
17
|Хетафе
|13
|1
|7
|5
|8-11
|10
|
18
|Эспаньол
|12
|3
|1
|8
|11-22
|10
|
19
|Вальядолид
|13
|2
|3
|8
|10-25
|9
|
20
|Валенсия
|11
|1
|4
|6
|8-17
|7
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|8.11
|23:00
|
Р. Вальекано – Лас-Пальмас
|1 : 3
|9.11
|16:00
|
Реал – Осасуна
|4 : 0
|9.11
|18:15
|
Вильярреал – Алавес
|3 : 0
|9.11
|23:00
|
Леганес – Севилья
|1 : 0
|10.11
|16:00
|
Бетис – Сельта
|2 : 2
|10.11
|18:15
|
Мальорка – Атлетико
|0 : 1
|10.11
|20:30
|
Хетафе – Жирона
|0 : 1
|10.11
|20:30
|
Вальядолид – Атлетик
|1 : 1
|10.11
|23:00
|
Р. Сосьедад – Барселона
|1 : 0
|12.12
|23:30
|
Эспаньол – Валенсия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|14
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|8
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|7
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|7
|
|
Рафинья
Барселона
|6
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Хосе Луис Гарсия Пепелу
Валенсия
|10
|1
|5
|
|
Абдул Мумин
Райо Вальекано
|11
|1
|4
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|9
|1
|3
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