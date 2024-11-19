Relevo: Клопп может сменить Симеоне в «Атлетико»

Экс-тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп может возглавить «Атлетико», сообщает Relevo.

По информации источника, руководство «матрасников» выбрало Клоппа приоритетным кандидатом на случай ухода нынешнего главного тренера команды Диего Симеоне, который возглавляет мадридцев с 2011 года.

Клопп летом этого года покинул «Ливерпуль». До этого немец также тренировал дортмундскую «Боруссию» и «Майнц».

После 13 туров «Атлетико» с 26 очками занимает третье место в испанской ла лиге.