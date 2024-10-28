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Сегодня, 10:36

Relevo: часть членов правления «Реала» хочет увольнения Анчелотти

Владислав Маслов
Корреспондент
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Некоторые члены руководства мадридского «Реала» выступают за увольнение главного тренера команды Карло Анчелотти.

Портал Relevo сообщает, что часть совета директоров недовольна последними результатами «сливочных» под руководством итальянца, и разгром в матче 11-го тура чемпионата Испании от «Барселоны» (0:4) только укрепил их в этом мнении.

Утверждается, что Анчелотти по-прежнему пользуется поддержкой президента клуба Флорентино Переса, но его оппоненты имеют серьезное влияние на принятие решений. Они считают, что тренер плохо работает с молодыми игроками клуба, в частности, отказываясь выпускать на поле 19-летнего полузащитника Арду Гюлера. Турок был куплен в 2023 году за 20 миллионов евро, но с тех пор провел за клуб лишь 23 матча, в которых забил 6 голов.

Отмечается, что сторонники отставки итальянца уважают его как личность и ценят его вклад в историю клуба, но считают, что его время в Мадриде прошло.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, дважды выиграв Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА и по 1 разу — чемпионат и Кубок Испании. Ранее он уже работал в «королевском клубе» с 2013 по 2015 год (Лига чемпионов и Кубок Испании).

В текущем сезоне команда под началом 65-летнего тренера занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиге, набрав 24 очка.

Игрок &laquo;Реала&raquo; Килина Мбаппе (№9). «Унизительный матч для Мадрида». Европейские СМИ в шоке от разгромного поражения «Реала» в класико

Источник: Relevo
Карло Анчелотти
ФК Реал
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В «Реале» решили купить нового вратаря после разгромного поражения от «Барселоны»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 11 10 0 1 37-10 30
2
 Реал 11 7 3 1 21-11 24
3
 Вильярреал 11 6 3 2 20-19 21
4
 Атлетико 11 5 5 1 16-7 20
5
 Бетис 11 5 3 3 11-9 18
6
 Осасуна 11 5 3 3 16-16 18
7
 Атлетик 10 5 2 3 17-11 17
8
 Мальорка 10 5 2 3 10-8 17
9
 Р. Вальекано 11 4 4 3 12-10 16
10
 Севилья 11 4 3 4 12-15 15
11
 Сельта 11 4 1 6 17-20 13
12
 Р. Сосьедад 11 3 3 5 8-10 12
13
 Жирона 11 3 3 5 11-14 12
14
 Леганес 11 2 5 4 9-12 11
15
 Хетафе 11 1 7 3 8-9 10
16
 Эспаньол 11 3 1 7 10-19 10
17
 Алавес 11 3 1 7 13-19 10
18
 Лас-Пальмас 11 2 3 6 13-19 9
19
 Вальядолид 11 2 2 7 9-23 8
20
 Валенсия 11 1 4 6 8-17 7
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38 тур
25.10 22:00
Эспаньол – Севилья
 0 : 2
26.10 15:00
Вальядолид – Вильярреал
 1 : 2
26.10 17:15
Р. Вальекано – Алавес
 1 : 0
26.10 19:30
Лас-Пальмас – Жирона
 1 : 0
26.10 22:00
Реал – Барселона
 0 : 4
27.10 16:00
Леганес – Сельта
 3 : 0
27.10 18:15
Хетафе – Валенсия
 1 : 1
27.10 20:30
Бетис – Атлетико
 1 : 0
27.10 23:00
Р. Сосьедад – Осасуна
 0 : 2
28.10 23:00
Мальорка – Атлетик
 - : -
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 14
Айосе Перес

Айосе Перес

Вильярреал

 7
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 6
П
Рафинья

Рафинья

Барселона

 6
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 6
Алекс Баэна

Алекс Баэна

Вильярреал

 5
И К Ж
Хосе Луис Гарсия Пепелу

Хосе Луис Гарсия Пепелу

Валенсия

 10 1 5
Абдул Мумин

Абдул Мумин

Райо Вальекано

 11 1 4
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Атлетик

 7 1 2
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