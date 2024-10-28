Relevo: часть членов правления «Реала» хочет увольнения Анчелотти

Некоторые члены руководства мадридского «Реала» выступают за увольнение главного тренера команды Карло Анчелотти.

Портал Relevo сообщает, что часть совета директоров недовольна последними результатами «сливочных» под руководством итальянца, и разгром в матче 11-го тура чемпионата Испании от «Барселоны» (0:4) только укрепил их в этом мнении.

Утверждается, что Анчелотти по-прежнему пользуется поддержкой президента клуба Флорентино Переса, но его оппоненты имеют серьезное влияние на принятие решений. Они считают, что тренер плохо работает с молодыми игроками клуба, в частности, отказываясь выпускать на поле 19-летнего полузащитника Арду Гюлера. Турок был куплен в 2023 году за 20 миллионов евро, но с тех пор провел за клуб лишь 23 матча, в которых забил 6 голов.

Отмечается, что сторонники отставки итальянца уважают его как личность и ценят его вклад в историю клуба, но считают, что его время в Мадриде прошло.

Анчелотти возглавляет «Реал» с 2021 года, дважды выиграв Лигу чемпионов, и Суперкубок УЕФА и по 1 разу — чемпионат и Кубок Испании. Ранее он уже работал в «королевском клубе» с 2013 по 2015 год (Лига чемпионов и Кубок Испании).

В текущем сезоне команда под началом 65-летнего тренера занимает 2-е место в турнирной таблице ла лиге, набрав 24 очка.