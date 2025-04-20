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Relevo: Анчелотти могут уволить из «Реала» в случае неудачи в матче с «Атлетиком»

Алина Савинова
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может быть отправлен в отставку в случае потери командой очков в матче 32-го тура ла лиги с «Атлетиком», сообщает Relevo.

По информации источника, руководство «сливочных» рассматривает предстоящую игру в чемпионате Испании в качестве проверки надежности команды Анчелотти. В случае увольнения 65-летнего специалиста после этого матча будет назначена временная замена до конца нынешнего сезона.

«Реал» примет на своем поле «Атлетик» в воскресенье, 20 апреля. Начало игры — в 22.00 по московскому времени.

Ранее клуб из Мадрида выбыл из Лиги чемпионов, проиграв «Арсеналу» в 1/4 финала по сумме двух матчей со счетом 1-5. В ла лиге «сливочные» занимают второе место с 66 очками.

Карло Анчелотти
Футбол
ФК Реал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 32 23 4 5 88-32 73
2
 Реал 31 20 6 5 64-31 66
3
 Атлетико 32 18 9 5 53-27 63
4
 Атлетик 31 15 12 4 49-25 57
5
 Вильярреал 30 14 9 7 53-40 51
6
 Бетис 31 13 9 9 42-39 48
7
 Мальорка 32 12 8 12 31-37 44
8
 Сельта 32 12 7 13 47-49 43
9
 Р. Вальекано 32 10 11 11 35-39 41
10
 Р. Сосьедад 31 12 5 14 30-34 41
11
 Хетафе 32 10 9 13 31-29 39
12
 Осасуна 31 8 14 9 36-44 38
13
 Валенсия 32 9 11 12 36-48 38
14
 Эспаньол 31 10 8 13 34-40 38
15
 Севилья 31 9 9 13 34-42 36
16
 Жирона 31 9 7 15 38-48 34
17
 Лас-Пальмас 32 8 8 16 38-52 32
18
 Алавес 31 7 9 15 33-45 30
19
 Леганес 32 6 11 15 29-48 29
20
 Вальядолид 31 4 4 23 21-73 16
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18.04 22:00
Эспаньол – Хетафе
 1 : 0
19.04 15:00
Р. Вальекано – Валенсия
 1 : 1
19.04 17:15
Барселона – Сельта
 4 : 3
19.04 19:30
Мальорка – Леганес
 0 : 0
19.04 22:00
Лас-Пальмас – Атлетико
 1 : 0
20.04 15:00
Вальядолид – Осасуна
 - : -
20.04 17:15
Вильярреал – Р. Сосьедад
 - : -
20.04 19:30
Севилья – Алавес
 - : -
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Реал – Атлетик
 - : -
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Жирона – Бетис
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Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 25
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Реал

 22
Анте Будимир

Анте Будимир

Осасуна

 16
П
Ламин Ямаль

Ламин Ямаль

Барселона

 12
Рафинья

Рафинья

Барселона

 10
Джуд Беллингем

Джуд Беллингем

Реал

 7
И К Ж
Марио Мартин

Марио Мартин

Вальядолид

 25 2 5
Ведат Муричи

Ведат Муричи

Мальорка

 24 2 1
Крисантус Уче

Крисантус Уче

Хетафе

 30 1 5
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