Relevo: 40-летний Иньеста принял решение о завершении карьеры
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Андрес Иньеста принял решение о завершении карьеры, сообщает Relevo.
По данным источника, 40-летний испанец объявит о своем решении во вторник, 8 октября.
Последним клубом Иньесты был «Эмирейтс» из ОАЭ, за который он играл в сезоне-2023/24. За карьеру хавбек выступал в «Барселоне» и «Виссел Кобе».
В составе каталонцев Иньеста девять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка страны и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов. За сборную Испании он провел 131 матч и забил 13 голов.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|8
|5
|3
|0
|17-6
|18
|
3
|Вильярреал
|8
|5
|2
|1
|17-15
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|8
|4
|2
|2
|12-13
|14
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|8
|4
|2
|2
|8-6
|14
|
8
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
9
|Сельта
|8
|3
|1
|4
|15-15
|10
|
10
|Р. Вальекано
|8
|2
|4
|2
|9-8
|10
|
11
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
12
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
13
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
14
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
15
|Хетафе
|8
|1
|4
|3
|5-6
|7
|
16
|Леганес
|8
|1
|4
|3
|5-9
|7
|
17
|Эспаньол
|8
|2
|1
|5
|7-12
|7
|
18
|Валенсия
|8
|1
|2
|5
|5-13
|5
|
19
|Вальядолид
|8
|1
|2
|5
|4-17
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|8
|0
|3
|5
|9-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
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5 тур
6 тур
7 тур
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9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.10
|22:00
|
Леганес – Валенсия
|- : -
|5.10
|15:00
|
Эспаньол – Мальорка
|- : -
|5.10
|17:15
|
Хетафе – Осасуна
|- : -
|5.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Сельта
|- : -
|5.10
|19:30
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|- : -
|5.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|- : -
|6.10
|15:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|6.10
|17:15
|
Алавес – Барселона
|- : -
|6.10
|19:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|6.10
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Марио Мартин
Вальядолид
|5
|1
|1
Новости