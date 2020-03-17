Реконструкция «Сантьяго Бернабеу» не будет заморожена из-за коронавируса

В Испании введен всеобщий карантин в связи с пандемией коронавируса. Однако работы по обновлению стадиона «Сантьяго Бернабеу» продолжатся, сообщает AS.

Главной задачей процесса реконструкции является установка крыши, которая полностью защитит трибуны от дождя и солнца, а для этого надо укрепить башни стадиона. На эти и другие работы (новое табло, адаптация арены к потребностям инвалидов, расширение VIP-зоны) «Реал» взял кредит в размере 575 миллионов евро. Работы должны быть завершены в 2022 году.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 169 387 человек. Умерших — 6513, выздоровевших — 77 257. В России на данный момент 93 случая заражения. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Иран, Корея и Испания.

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