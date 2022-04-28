Реконструкция «Камп Ноу» начнется в июне

«Барселона» объявила, что реконструкция стадиона «Камп Ноу» начнется в июне 2022 года.

Как сообщается на сайте клуба, городской совет Барселоны выдает лицензию на начало работ сразу после окончания сезона. Особое внимание будет уделено первому и второму ярусам стадиона, развитию технических средств, окрестностям стадиона и внешней урбанизации.

Снос третьего яруса будет произведен летом 2023 года, что позволит выиграть время и гарантирует, что «Камп Ноу» сможет работать практически на полную мощность в следующем сезоне.

На протяжении сезона-2023/24 большая часть работ в рамках проекта будет продолжаться непрерывно, поэтому команда станет играть на Олимпийском стадионе на холме Монтжуик.

В сезоне-2024/25 работы на «Камп Ноу» продолжатся, но игры на стадионе можно будет проводить с уменьшенной примерно на 50 процентов вместимостью. Работы будут завершены в сезоне-2025/26.

В «Барселоне» утверждают, что итоговые затраты на реализацию проекта не превысят 1,5 миллиарда евро.