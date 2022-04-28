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Сегодня, 14:55

Реконструкция «Камп Ноу» начнется в июне

Анна Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» объявила, что реконструкция стадиона «Камп Ноу» начнется в июне 2022 года.

Как сообщается на сайте клуба, городской совет Барселоны выдает лицензию на начало работ сразу после окончания сезона. Особое внимание будет уделено первому и второму ярусам стадиона, развитию технических средств, окрестностям стадиона и внешней урбанизации.

Снос третьего яруса будет произведен летом 2023 года, что позволит выиграть время и гарантирует, что «Камп Ноу» сможет работать практически на полную мощность в следующем сезоне.

На протяжении сезона-2023/24 большая часть работ в рамках проекта будет продолжаться непрерывно, поэтому команда станет играть на Олимпийском стадионе на холме Монтжуик.

В сезоне-2024/25 работы на «Камп Ноу» продолжатся, но игры на стадионе можно будет проводить с уменьшенной примерно на 50 процентов вместимостью. Работы будут завершены в сезоне-2025/26.

В «Барселоне» утверждают, что итоговые затраты на реализацию проекта не превысят 1,5 миллиарда евро.

Источник: https://www.fcbarcelona.com/en/club/news/2594099/agreement-on-the-transformation-of-espai-barca-and-work-on-new-camp-nou-to-begin-in-june
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