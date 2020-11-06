Регилон покинул «Реал» из-за конфликта с сыном Зидана
Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон вынужден был покинуть «Реал» из-за конфликта с вратарем Люкой Зиданом, сообщает El Confidencial.
По данным источника, у 23-летнего испанца был конфликт с сыном главного тренера Зинедина Зидана Люкой, а потом и с наставником команды.
В нынешнем сезоне АПЛ Регилон провел три матча, в которых отдал две голевые передачи.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.