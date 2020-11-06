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Регилон покинул «Реал» из-за конфликта с сыном Зидана

22:09
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Защитник «Тоттенхэма» Серхио Регилон вынужден был покинуть «Реал» из-за конфликта с вратарем Люкой Зиданом, сообщает El Confidencial.

По данным источника, у 23-летнего испанца был конфликт с сыном главного тренера Зинедина Зидана Люкой, а потом и с наставником команды.

В нынешнем сезоне АПЛ Регилон провел три матча, в которых отдал две голевые передачи.

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