Редондо считает, что Рамос должен завершить карьеру в «Реале»

Бывший полузащитник «Реала» Фернандо Редондо поделился мнением о капитане команды Серхио Рамосе и предположил, как долго будет продолжаться его карьера.

— Серхио будет играть еще долго, — приводит слова Редондо AS. — Он физически одарен, профессионал своего дела. Только он будет решать, где ему закончить карьеру. По логике, должен закончить карьеру в «Реале». За все то, что он олицетворяет собой, должен оставаться связанным с клубом.

Рамос выступает за «Реал» с 2005 года.