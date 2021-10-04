«Реалу» предложили подписать 24-летнего полузащитника «Лейпцига

«Лейпциг» предложил руководству «Реала» подписать 24-летнего французского хавбека Кристофера Нкунку, сообщает Football Espana со ссылкой на Mundo Deportivo.

По данным источника, клуб готов расстаться с игроком летом 2021 года за 50 миллионов евро. Действующий контракт хавбека с клубом рассчитан до 2024 года.

В нынешнем сезоне Нкунку в 8 матчах за «Лейпциг», забил шесть голов и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 43 млн евро.