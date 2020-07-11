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«Реалу» осталось сыграть три финала». Варан — о победе над «Вальядолидом»

04:40
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Защитник «Реала» Рафаэль Варан после победы над «Вальядолидом» в 35-м туре чемпионата Испании (2:0) отметил, что команде осталось выиграть три встречи. Сейчас мадридцы лидируют в таблице, опережая «Барселону» на 4 очка.

– Мы сосредоточены на нашей цели. Нам осталось сыграть три финала, – цитирует Marca Варана. – Было важно победить и сохранить нашу позитивную серию. «Реалу» нужно, чтобы вся команда была свлоченной и продолжала работать.

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