«Реалу» интересуется Керкезом

«Реал» рассматривает возможность приобретения 21-летнего защитника «Борнмута» и сборной Венгрии Милоша Керкеза, как сообщает AS.

По данным источника, трансфер может обойтись примерно в 50 миллионов евро. Также отмечается, что «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» заинтересованы в покупке венгерского футболиста.

Керкез перешел в «Борнмут» из «АЗ Алкмар» за 17,87 миллионов евро в июле 2023 года, подписав долгосрочный контракт. До этого он выступал за молодежную команду «Милана». В текущем сезоне защитник провел 33 матча во всех турнирах, забив два гола и сделав шесть результативных передач.