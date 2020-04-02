«Реалу» интересен 16-летний воспитанник «Лиона»

Нападающий «Лиона» Райан Шерки рассчитывает в будущем перебраться в «Реал». 16-летний воспитанник «Лиона» намерен еще пару лет провести в французском клубе, а потом перейти в «Реал». Причем, как сообщает El Confidencial, мадридский клуб также заинтересован в Шерки и следит за ним, в нем перспективу видит главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

По данным источника, Шерки и «Реал» могут заключить предварительное соглашение о переходе игрока, когда ему исполнится 18 лет.

Шерки дебютировал за «Лион» в прошлом сезоне, провел 24 матча за основную команду, отметился девятью голами.