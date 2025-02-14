«Реалу» дадут прослушать запись разговора судей в матче с «Эспаньолом». Разбирательства продолжаются

Представители «Реала» приглашены в судейский комитет, возглавляемый Луисом Мединой Канталехо, чтобы прослушать аудиозапись переговоров судьи с ВАР во время матча с «Эспаньолом» (0:1).

Та игра, в которой за фол на Килиане Мбаппе не был удален Карлос Ромеро, завершилась грандиозным скандалом и обращением мадридцев в Королевскую федерацию футбола Испании и Высший спортивный совет страны.

Делегация «Королевского клуба» в ближайший понедельник получит возможность послушать, что говорили друг другу Алехандро Муньис Руис и Хавьер Иглесиас Вильянуэва. Таким образом, федерация и судейский комитет надеются снять все сомнения и подозрения со стороны «Реала».

Мадридцы, как сообщает Marca, запросили такую аудиозапись, но им ее не отправили, а разрешили только прослушать в судейском комитете. Руководители арбитров наотрез отказываются направлять записи в клубы, но разрешают с ними ознакомиться в офисе.