«Реальный футбольный менеджер». Испанский клуб позволил болельщикам влиять на замены в составе

Клуб четвертого по силе испанского дивизиона «Лорка» запустил приложение для болельщиков, сообщает As.

Болельщики смогут проголосовать за предпочтительный стартовый состав, а также повлиять на замены в матче.

— Мы представляем приложение, которое даст вам возможность проверить свои способности в качестве тренера реальной команды. Добро пожаловать в реальный футбольный менеджер, — написала пресс-служба клуба в Twitter.