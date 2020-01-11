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«Реальный футбольный менеджер». Испанский клуб позволил болельщикам влиять на замены в составе

14:06

Клуб четвертого по силе испанского дивизиона «Лорка» запустил приложение для болельщиков, сообщает As.

Болельщики смогут проголосовать за предпочтительный стартовый состав, а также повлиять на замены в матче.

— Мы представляем приложение, которое даст вам возможность проверить свои способности в качестве тренера реальной команды. Добро пожаловать в реальный футбольный менеджер, — написала пресс-служба клуба в Twitter.

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