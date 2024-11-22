«Реал» зимой может вернуть Каземиро

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может вернуться в Испанию, сообщает Trivela.

По сведениям источника, «Реал» хочет вернуть 32-летнего бразильца в зимнее трансферное окно. Отмечается, что Каземиро может помочь молодым полузащитникам, а также решить проблемы в обороне после того, как у мадридцев травмировались несколько защитников.

Каземиро выступал за «Реал» с 2013 по 2022 год, после чего перешел в «Манчестер Юнайтед». В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей, в которых забил 3 гола. Текущее соглашение с английским клубом рассчитано до лета 2026 года.