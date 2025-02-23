23 февраля 2025, 16:15

«Реал» — «Жирона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании

«Реал» Мадрид сыграет с «Жироной» в чемпионата Испании 23 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Килиан Мбаппе (ФК «Реал»).
Фото Reuters

«Реал» Мадрид сыграет с «Жироной» в 25-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 23 февраля. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Реал» — «Жирона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 24-х туров ла лиги сливочные набрали 51 очко и занимают третье место в турнирной таблице. Клуб из Жироны с 31 баллом располагается на 11-й строчке примеры.

Чемпионат Испании. Ла лига. 25-й тур.
23 февраля 2025, 18:15. Бернабеу (Мадрид)
Реал
2:0
Жирона

Положение команд
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 28 23 1 4 77-28 70
2
 Реал 28 21 3 4 60-24 66
3
 Вильярреал 29 18 4 7 54-34 58
4
 Атлетико 28 17 6 5 47-25 57
5
 Бетис 28 11 11 6 43-35 44
6
 Сельта 28 10 11 7 38-31 41
7
 Р. Сосьедад 29 10 8 11 44-45 38
8
 Хетафе 29 11 5 13 25-31 38
9
 Эспаньол 29 10 7 12 36-44 37
10
 Осасуна 29 10 7 12 34-35 37
11
 Валенсия 29 9 8 12 32-42 35
12
 Атлетик 28 10 5 13 30-40 35
13
 Жирона 29 8 10 11 31-44 34
14
 Р. Вальекано 28 7 11 10 28-34 32
15
 Севилья 29 8 7 14 37-49 31
16
 Эльче 29 6 11 12 38-46 29
17
 Мальорка 29 7 7 15 34-47 28
18
 Алавес 28 7 7 14 26-38 28
19
 Леванте 29 6 8 15 34-48 26
20
 Овьедо 29 4 9 16 20-48 21
Результаты / календарь
20.03 23:00 Вильярреал – Р. Сосьедад 3 : 1
21.03 16:00 Эльче – Мальорка 2 : 1
21.03 18:15 Эспаньол – Хетафе 1 : 2
21.03 20:30 Леванте – Овьедо 4 : 2
21.03 20:30 Осасуна – Жирона 1 : 0
21.03 23:00 Севилья – Валенсия 0 : 2
22.03 16:00 Барселона – Р. Вальекано - : -
22.03 18:15 Сельта – Алавес - : -
22.03 20:30 Атлетик – Бетис - : -
22.03 23:00 Реал – Атлетико - : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Реал

 23
Ведат Муричи

Мальорка

 18
Ламин Ямаль

Барселона

 14
П
Ламин Ямаль

Барселона

 9
Луис Милья

Хетафе

 9
Арда Гюлер

Реал

 8
И К Ж
Пате Сисс

Райо Вальекано

 20 2 4
Федерико Виньяс

Овьедо

 25 2 3
Нобель Менди

Райо Вальекано

 18 1 4
