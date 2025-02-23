«Реал» — «Жирона»: онлайн-трансляция матча чемпионата Испании
«Реал» Мадрид сыграет с «Жироной» в 25-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 23 февраля. Матч пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Стартовый свисток прозвучит в 18.15 по московскому времени.
Ключевые события встречи «Реал» — «Жирона» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.
По итогам 24-х туров ла лиги сливочные набрали 51 очко и занимают третье место в турнирной таблице. Клуб из Жироны с 31 баллом располагается на 11-й строчке примеры.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|28
|23
|1
|4
|77-28
|70
|
2
|Реал
|28
|21
|3
|4
|60-24
|66
|
3
|Вильярреал
|29
|18
|4
|7
|54-34
|58
|
4
|Атлетико
|28
|17
|6
|5
|47-25
|57
|
5
|Бетис
|28
|11
|11
|6
|43-35
|44
|
6
|Сельта
|28
|10
|11
|7
|38-31
|41
|
7
|Р. Сосьедад
|29
|10
|8
|11
|44-45
|38
|
8
|Хетафе
|29
|11
|5
|13
|25-31
|38
|
9
|Эспаньол
|29
|10
|7
|12
|36-44
|37
|
10
|Осасуна
|29
|10
|7
|12
|34-35
|37
|
11
|Валенсия
|29
|9
|8
|12
|32-42
|35
|
12
|Атлетик
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
13
|Жирона
|29
|8
|10
|11
|31-44
|34
|
14
|Р. Вальекано
|28
|7
|11
|10
|28-34
|32
|
15
|Севилья
|29
|8
|7
|14
|37-49
|31
|
16
|Эльче
|29
|6
|11
|12
|38-46
|29
|
17
|Мальорка
|29
|7
|7
|15
|34-47
|28
|
18
|Алавес
|28
|7
|7
|14
|26-38
|28
|
19
|Леванте
|29
|6
|8
|15
|34-48
|26
|
20
|Овьедо
|29
|4
|9
|16
|20-48
|21
|20.03
|23:00
|Вильярреал – Р. Сосьедад
|3 : 1
|21.03
|16:00
|Эльче – Мальорка
|2 : 1
|21.03
|18:15
|Эспаньол – Хетафе
|1 : 2
|21.03
|20:30
|Леванте – Овьедо
|4 : 2
|21.03
|20:30
|Осасуна – Жирона
|1 : 0
|21.03
|23:00
|Севилья – Валенсия
|0 : 2
|22.03
|16:00
|Барселона – Р. Вальекано
|- : -
|22.03
|18:15
|Сельта – Алавес
|- : -
|22.03
|20:30
|Атлетик – Бетис
|- : -
|22.03
|23:00
|Реал – Атлетико
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
Реал
|23
|
|
Ведат Муричи
Мальорка
|18
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|14
|П
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|9
|
|
Луис Милья
Хетафе
|9
|
|
Арда Гюлер
Реал
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Пате Сисс
Райо Вальекано
|20
|2
|4
|
|
Федерико Виньяс
Овьедо
|25
|2
|3
|
|
Нобель Менди
Райо Вальекано
|18
|1
|4