«Реал» заинтересован в защитнике «Аякса» Хато
«Реал» интересуется 19-летним защитником «Аякса» Йоррелом Хато, сообщает Relevo.
В «Реале» ценят нидерландского игрока за его универсальность: он может сыграть как на левом фланге обороны, так и в центре. «Реал» рассматривает Хато как потенциальную замену для 32-летнего Давида Алабы. Защитник знает об интересе со стороны испанского клуба, но пока сосредоточен на выступлениях за «Аякс».
В текущем сезоне Хато сыграл в 47 матчах во всех турнирах, забив три гола и отдав шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года. Рыночная стоимость игрока, согласно Transfermarkt, составляет 30 миллионов евро.
Новости