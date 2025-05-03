Футбол
3 мая, 12:18

«Реал» заинтересован в уходе Алабы из-за высокой зарплаты защитника

Ана Горшкова
Корреспондент

«Реал» может расстаться с защитником Давидом Алабой, сообщает The Athletic.

По данным источника, у руководства клуба были сомнения по поводу Алабы еще до того, как он получил травму. «Реал» заинтересован в уходе 32-летнего австрийца, особенно учитывая его высокую зарплату — 22,5 миллиона евро в год до налогов.

В конце апреля 2025-го у Алабы был диагностирован разрыв внутреннего мениска левого колена. Ему была проведена операция.

В текущем сезоне Алаба сыграл 14 матчей за «Реал» во всех турнирах. Его контракт рассчитан до лета 2026 года.

Давид Алаба
ФК Реал
  • Бананоид

    загнанных обезьян пристреливают!

    03.05.2025

  • serkonol

    травмы. вряд ли алаба сможет играть, как раньше.

    03.05.2025

  • hottie

    Ничего себе у него зарплата. Сами положили, а теперь ломают голову над уходом.

    03.05.2025

