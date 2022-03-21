«Реал» заинтересован в полузащитнике «Интера» Барелле

Полузащитник «Интера» Николо Барелла является предметом интереса со стороны мадридского «Реала», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти является горячим поклонником 25-летнего игрока.

Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 Барелла сыграл за «Интер» 27 матчей в чемпионате Италии, отметившись двумя голами и девятью результативными передачами.