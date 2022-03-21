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Сегодня, 11:21

«Реал» заинтересован в полузащитнике «Интера» Барелле

Анна Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Интера» Николо Барелла является предметом интереса со стороны мадридского «Реала», сообщает El Nacional.

По информации источника, главный тренер мадридской команды Карло Анчелотти является горячим поклонником 25-летнего игрока.

Контракт полузащитника с итальянским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

В сезоне-2021/22 Барелла сыграл за «Интер» 27 матчей в чемпионате Италии, отметившись двумя голами и девятью результативными передачами.

Источник: https://www.elnacional.cat/ca/esports/toni-kroos-jubilar-nicolo-barella-inter-mila-reial-madrid_729078_102.html
Карло Анчелотти
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 Атлетико 29 16 6 7 53-36 54
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Кадис – Вильярреал
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