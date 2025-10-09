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9 октября 2025, 13:52

«Реал» заинтересован в полузащитнике «Эльче» Мендосе

Павел Лопатко

«Реал» намерен подписать полузащитника «Эльче» Родриго Мендосу, сообщает Defensa Central.

По данным источника, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо обратился к менеджерам с просьбой сделать все для подписания соглашения с 20-летним испанцем. При этом сумма отступных за него составляет 20 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 в 5 матчах за «Эльче» Мендоса забил 1 гол. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в девять миллионов евро.

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ФК Реал
ФК Эльче
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2
 Реал 0 0 0 0 0-0 0
3
 Вильярреал 0 0 0 0 0-0 0
4
 Атлетико 0 0 0 0 0-0 0
5
 Бетис 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сельта 0 0 0 0 0-0 0
7
 Хетафе 0 0 0 0 0-0 0
8
 Р. Вальекано 0 0 0 0 0-0 0
9
 Валенсия 0 0 0 0 0-0 0
10
 Р. Сосьедад 0 0 0 0 0-0 0
11
 Эспаньол 0 0 0 0 0-0 0
12
 Атлетик 0 0 0 0 0-0 0
13
 Севилья 0 0 0 0 0-0 0
14
 Алавес 0 0 0 0 0-0 0
15
 Эльче 0 0 0 0 0-0 0
16
 Леванте 0 0 0 0 0-0 0
17
 Осасуна 0 0 0 0 0-0 0
18
 Расинг 0 0 0 0 0-0 0
19
 Депортиво 0 0 0 0 0-0 0
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15.08 20:30 Алавес – Хетафе - : -
15.08 22:30 Севилья – Р. Вальекано - : -
16.08 18:00 Расинг – Вильярреал - : -
16.08 20:00 Эспаньол – Леванте - : -
16.08 22:30 Сельта – Осасуна - : -
17.08 22:00 Депортиво – Эльче - : -
19.08 22:00 Атлетико – Малага - : -
25.08 22:00 Валенсия – Бетис - : -
26.08 22:00 Реал – Р. Сосьедад - : -
27.08 22:00 Барселона – Атлетик - : -
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