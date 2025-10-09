«Реал» заинтересован в полузащитнике «Эльче» Мендосе

«Реал» намерен подписать полузащитника «Эльче» Родриго Мендосу, сообщает Defensa Central.

По данным источника, главный тренер «Реала» Хаби Алонсо обратился к менеджерам с просьбой сделать все для подписания соглашения с 20-летним испанцем. При этом сумма отступных за него составляет 20 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 в 5 матчах за «Эльче» Мендоса забил 1 гол. Его контракт действует до 30 июня 2028 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в девять миллионов евро.