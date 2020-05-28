«Реал» заинтересован в игроке «Лестера»

Полузащитник «Лестера» Уилфред Ндиди может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Mundo Deportivo. Он является запасным вариантом для мадридцев, которые рассчитывают приобрести Эдуардо Камавинга из «Ренна». Они не хотят платить за него 75 миллионов евро.

Предполагается, что 23-летний Ндиди будет подменять Каземиру. Нигериец провел за «Лестер» 29 матчей в сезоне-2019/20, на его счету 2 гола и 1 результативная передача. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 36 миллионов евро.