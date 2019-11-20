«Реал» заинтересован в голкипере «Аякса» Онана
18:26
Голкипер «Аякса» Андре Онана может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает Tuttomercatoweb. Мадридцы видят в нем запасного вратаря, который в будущем может стать игроком основного состава.
В текущем сезона вратарскую бригаду «Реала» составляют Тибо Куртуа и Альфонс Ареола. Также Андрей Лунин находится в аренде.
23-летний Онана принял участие в 22 матчах, в половине из которых сыграл на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает камерунца в 35 миллионов евро.
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