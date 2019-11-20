«Реал» заинтересован в голкипере «Аякса» Онана

Голкипер «Аякса» Андре Онана может продолжить карьеру в мадридском «Реале», сообщает Tuttomercatoweb. Мадридцы видят в нем запасного вратаря, который в будущем может стать игроком основного состава.

В текущем сезона вратарскую бригаду «Реала» составляют Тибо Куртуа и Альфонс Ареола. Также Андрей Лунин находится в аренде.

23-летний Онана принял участие в 22 матчах, в половине из которых сыграл на ноль. Его контракт рассчитан до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает камерунца в 35 миллионов евро.

Андре Онана: «Не собираюсь оставаться в «Аяксе» вечно»